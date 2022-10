Trappers-talenten naar ijshockeywalhalla Canada: ‘We verwachten grote jongens en harde schoten’

Twee mannen aangehou­den bij wietkweke­rij in Tilburg

TILBURG - In een bedrijfspand aan de Ledeboerstraat in Tilburg is woensdag een wietkwekerij gevonden. Er zijn twee mannen van 54 en 33 uit Tilburg aangehouden. Dat gebeurde bij een controle van de politie en de gemeente.

