Transport uit Tilburg naar Oekraïense stad Oezjhorod. Nood aan babyvoeding, luiers, buggy's, shampoo

Tilburg-OekraïneTILBURG - Vanuit Tilburg vertrekt spoedig een transport met hulpgoederen naar Oezjhorod, dat is een stad in het zuidwesten van Oekraïne. De inzameling is een krachtenbundeling van meerdere instellingen in de stad. Voor deze hulpactie is vooral vraag naar verzorgingsmiddelen, beddengoed en voedsel voor baby's en peuters.

De organisatie is in handen van kringloopwinkel PortAgora (het voormalig Oost-Europa Centrum), maar ook tweedehandswinkel La Poubelle, twee rotaryclubs uit de stad en de gemeente zijn erbij betrokken. Het initiatief is afkomstig van Tilburger Sjirk Meijer. Hij haalde eerder een gevluchte familie (vrouw met haar dochtertje, haar moeder en schoonmoeder) uit Charkov naar Tilburg.

Instorten van een zoutmijn

Meijer heeft nauwe contacten in Oezjhorod. Hij is gespecialiseerd in internationale rampenbestrijding en werkte in opdracht van de Europese Commisie in die Oekraïense regio aan het voorkomen van het instorten van een zoutmijn. In de periode dat hij daar was heeft hij veel contacten opgedaan, onder meer met het stadsbestuur.. Meteen na de Russische invasie in Oekraïne heeft hij contact gezocht in Oezjhorod om te kijken welke hulp nodig is. ,,Ik ken goed de weg daar en het bestuur weet wat dringend nodig is."

Veel vluchtelingen gaan naar het zuidwesten van Oekraïne. Meier: ,,Daar zijn nu zo'n 500.000 mensen, vooral vrouwen en kinderen. Ze hopen daar veilig te zijn en kijken de kat uit de boom. Ze willen niet meteen naar een ander land vertrekken. De meesten zijn nooit in het buitenland geweest. Het zijn kwetsbare mensen en er zijn ook mensensmokkelaars aan het werk.” De stad Oezjhorod heeft meer dan 115.000 inwoners.

Goede kwaliteit goederen

Meijer sprak zijn netwerk in de Tilburgse politiek aan, hij is lid van de PvdA, en sprak ook met Veerle Slegers van PortAgora. Meerdere organisaties zetten nu hun schouders onder het transport met hulpgoederen. Slegers: ,,We deden met PortAgora eerder sociale projecten in voormalig Joegoslavië, Kroatië en bij Calais in Noord-Frankrijk. Iedereen in Tilburg wil iets doen voor Oekraïne. We gaan de spullen verzamelen. Goederen kunnen bij onze winkel aan het Koningsplein worden ingeleverd. Het is belangrijk dat de spullen goed worden gelabeld en van goede kwaliteit zijn. Er is vooral behoefte aan verzorgingsmiddelen, babyvoeding en houdbare voeding. Kleding is niet nodig. Een transportbedrijf stelt onder goede voorwaarden een vrachtwagen beschikbaar.”

Studenten universiteit

De voedselbank helpt met het tijdelijk opslaan van de goederen en waarschijnlijk gaan ook de goederen die Oekraïense studenten van Tilburg University inzamelen mee met hetzelfde transport. De vrachtwagen vertrekt als er voldoende spullen binnen zijn.

Lijst met hulpgoederen die nodig zijn Babymelkpoeder en andere baby- en peutervoeding

Flesjes en andere babybenodigdheden. Luiers en doekjes

Verzorgingsproducten voor vrouwen (shampoo, conditioner, douchegel, bodylotion)

Maandverband, tampons, papieren zakdoekjes, wc-papier, keukenrollen

Tandpasta, tandenborstels, zeep

Opladers, powerbanks, telefoonbenodigdheden

Slaapzakken, beddengoed

Opvouwbare babybedjes

Kinderwagens en buggy’s

Houdbaar en gezond voedsel

Diervoeding