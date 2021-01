Toon (82) rijdt dagelijks naar zijn demente vrouw, maar nu is zijn auto verwoest tijdens de rellen

Halfjaar cel voor dodelijk ongeluk Tilburg, gebruik lachgas niet meegeteld bij vonnis

7:32 BREDA - ,,Hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat hij veel had gebruikt, kunnen we niet vaststellen wanneer dat precies was en of dat zijn rijgedrag heeft beïnvloed.’’ Het aantonen van lachgasgebruik is nog altijd niet mogelijk. Daarom nam de rechtbank in Breda het deze week niet mee in de beoordeling van het dodelijk ongeluk aan de Baden Powelllaan in Tilburg, waarbij op 25 september 2018 een 77-jarige vrouw werd gedood.