Toen Renate hoorde dat ze uitbehandeld is wilde ze er alleen maar meer voor anderen zijn; ‘Ik ben meer dan mijn kanker’

Herdenking Scholieren uit Udenhout herdenken veertien gefusil­leer­de verzets­strij­ders: ‘Dit is eervol voor ons’

UDENHOUT - Daan Ceulemans (12) is gastheer. Hij verwelkomt de nabestaanden van de in 1944 gefusilleerde verzetsstrijders bij het monument bij Bosch en Duin. Met leerlingen van basisschool De Wichelroede verzorgt hij de jaarlijkse herdenking. ,,Het is eervol dat we dit mogen doen.”

24 mei