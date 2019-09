Toegangskaartje Efteling vanaf februari afhankelijk van drukte in het park, prijs van duurste kaartje stijgt

Tilburger (24) in zorgwekken­de toestand in het ziekenhuis na mishande­ling in Helmond

18:35 HELMOND - Een 24-jarige man uit Tilburg ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis na een vechtpartij in de nacht van zaterdag op zondag in Helmond. De politie hield twee mannen (19 en 46) uit Geldrop en Veghel aan en is op zoek naar getuigen.