Toch bijeenkomsten: politie stopt feestjes in Dongen, Waalwijk en Loon op Zand

‘Zee van lichtjes voor zieken en overlede­nen door corona’: Tilburgse roept op tot grote steunactie

28 maart TILBURG - Een straat, dorp of stad vol lichtjes voor de zieken en overledenen door het coronavirus. De Tilburgse Carin van Oekel hoopt dat haar initiatief omarmd wordt. Ze roept op om op dinsdag 31 maart om negen uur 's avonds een lichtje (kaars of aansteker) te ontsteken in deur of raamkozijn. ,,Een teken van troost in deze bizarre tijd.”