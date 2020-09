Tips voor senioren van Jan van Beerendonk (71) tegen babbeltrucs en andere oplichting

Een kan­ton-ge­recht met een hoofdlet­ter M, en een typisch Til­bo-bier­tje

29 augustus De huidige bestemming is Maatschappelijk. Las ik op biedboek.nl. Héél even schrok ik. Er zal toch geen grote, gele M op het dak komen? En dat zo’n hamburgerbakker dan zegt dat dat de M is van Maatschappelijk? Maar nee, dat kan niet. Het voormalige kantongerecht duldt geen horeca. De M zal uit moeten wijken naar de Spoorzone. Of niet, natuurlijk.