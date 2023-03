Tip? Hart luchten? App ons @vandelezer

Brabantse finale in eredivisie ijshockey: wint ‘duur’ Kemphanen of ‘arrogant’ Toekomst­team van Trappers?

Bijna twee decennia geleden was Larry Suarez bij Tilburg Trappers coach van een team waar Dennis ten Bokkel deel van uitmaakte. Nu staan ze tegenover elkaar als coaches van de finalisten van de play-offs in de eredivisie, het tweede niveau in Nederland: Eindhoven Kemphanen en het Toekomstteam van Trappers. We vroegen ze naar hun mening over elkaars ploeg.