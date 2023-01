Tilburgse voetbalster is na rondtocht in het buitenland nu weer ‘in eigen land’: ‘Heb hier nog te weinig laten zien’

Op haar benen staan de woorden self made. Vanessa Susanna is trots op wat ze helemaal zelf heeft bereikt. Ze speelde bij PSV, in het buitenland en nu bij ADO Den Haag. Ook daar wil de Tilburgse voetbalster zich laten zien. ,,Ik geef niet op.”

,,Ik wilde weer thuis zijn, in mijn eigen land”, legt Vanessa Susanna (25) de keuze uit om afgelopen zomer te tekenen bij ADO Den Haag. Hiervoor speelde ze bij PSV, in Engeland (London City Lionesses), Italië (Hellas Verona) en België (Anderlecht). ,,Ik had voor het buitenland kunnen kiezen, maar toen ADO Den Haag contact opnam en ik met hen in gesprek kwam, kreeg ik het beste gevoel.”

En ondanks dat Susanna minder speelminuten maakt dan ze vooraf hoopte, is ze nog altijd overtuigd van die keuze. ,,Het is een heel leuk team en de band met de trainer is goed. Iedere speler heeft een aantal keer in het seizoen een gesprek met de trainer en daarin is hij ook duidelijk. Ik vind het fijn dat hij eerlijk is. Hij heeft zijn redenen om iemand anders op te stellen, maar het is aan mij om het ongelijk van de trainer te bewijzen.”

Te weinig laten zien

Susanna laat zich respectvol uit over trainer Sjaak Polak en wil hem ervan overtuigen dat ze hoort te spelen. ,,Maar hij bepaalt uiteindelijk en ik moet het op de trainingen laten zien. Dat heb ik de eerste seizoenshelft te weinig gedaan.” Susanna mocht in zeven van de tien competitiewedstrijden invallen, maar een basisplaats zat er nog niet in.

,,Voor mijn gevoel ben ik de tweede seizoenshelft weer opnieuw begonnen. Ik train hard en daar begint het bij, daar leg ik de basis voor de wedstrijden.” En dat liet Susanna vorige week op trainingskamp in Spanje al zien. Halverwege de tweede helft viel ze in tijdens de oefenwedstrijd tegen Levante. Ruim tien minuten voor tijd begon ze aan een individuele actie die ze doeltreffend afrondde met een schot in de korte hoek.

,,Hoe ik die goal scoorde, is typisch voor mijn spel. Ik moet het hebben van mijn snelheid, een individuele actie en een man uitspelen”, legt de aanvaller uit. ,,Ik ben een speler die iets wil laten zien aan de mensen die komen kijken.”

In het buitenland maakte Susanna kennis met andere spelopvattingen dan de Nederlandse. ,,Daar gaat het veel meer om resultaat. Ik heb geleerd veel meer te focussen op het winnen van wedstrijden.” Want in de periode dat de Tilburgse in Engeland en Italië verbleef leerde ze veel. ,,Over het spel, de opvatting die in andere landen heerst, maar ook over mezelf. Je bent in een ander land meer op jezelf aangewezen.”

De weg naar de top was niet altijd makkelijk voor Susanna. ,,Als ik nu naar mezelf kijk, ben ik heel trots op de weg die ik afgelegd heb en dat ik het gered heb om de top te bereiken.” Het is niet voor niets een bekend gezegde dat het moeilijk is om aan de top te komen, maar nog moeilijker om er te blijven. Dat ervaart Susanna ook.

,,Er zijn steeds meer meisjes gaan voetballen, daardoor gaat het niveau omhoog, maar er zijn dus ook steeds meer speelsters die klaar staan om je te vervangen als het niet goed gaat. En er zijn mensen die jaloers zijn of een mening over je hebben zonder dat ze je kennen. Je moet mentaal sterk zijn om daar mee om te gaan.”

Self made

Daarvoor is Susanna voornamelijk op zichzelf aangewezen. ,,Ik ben mijn moeder heel dankbaar voor de manier waarop ze me gesteund heeft, maar verder heb ik het allemaal zelf gedaan. Daarom heb ik ook een tatoeage op mijn benen met de tekst self made. Ik heb alles zelf bereikt en heb de toekomst ook in eigen hand.”

Wat die toekomst gaat brengen weet Susanna nog niet. ,,Eerst wil ik presteren bij ADO, want ik heb nog te weinig laten zien. Daarna zie ik wel wat er op mijn pad komt. Als de kans komt en het plaatje goed is, sta ik open voor een buitenlands avontuur. Het leven in Italië beviel me heel erg goed.”

Volledig scherm Vanessa Susanna heeft een tatoeage op haar benen met de tekst self made. © Pro Shots / Shane Winsser