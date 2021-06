Tilburgse verliest beide benen na noodlottige botsing

Wethouder Lahlah neemt zorgen over onterecht afgewezen uitkerin­gen Tilburg serieus, ‘Blij met dit signaal’

27 mei TILBURG - Het aantal bezwaren over afgewezen aanvragen voor een uitkering dat recentelijk bij de gemeente Tilburg is ingediend, wijkt niet veel af van voorgaande jaren. Dat stelt wethouder Esmah Lahlah naar aanleiding van een brandbrief van AdvocatenCollectief Tilburg, waarin zorgen werden geuit over het aantal uitkeringen dat onterecht wordt afgewezen of stopgezet.