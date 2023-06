Tilburgse topambtenaar is klaar met jarenlange beschuldigingen van aanranding: ‘Het moet ophouden’

Katja maakt met haar Toffe Tuin ‘de wereld een beetje mooier’

GOIRLE - Het is Toffe Tuinen Route dit weekend in Tilburg en Goirle. Katja Staring, een ‘greenfluencer’ met bijna 12.000 volgers, zet de poort ook open. Schoffelen en spitten is uit, weet ze te vertellen. En bladluis laat ze aan het lieveheersbeestje over.