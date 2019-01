Tilburgse tieners hangt tbs en celstraf boven het hoofd voor maandenlang verkrachten vrouw (24)

VIDEO Excuses burgemees­ter Weterings over ‘wat misging op de werkvloer’ rond chroom-6

15:52 TILBURG - Burgemeester Theo Weterings biedt donderdag zijn excuses aan over ‘wat op de werkvloer is misgegaan’. Hij reageert daarmee op het net gepresenteerde rapport ‘Door het stof’ over de chroom-6 affaire. ,,Ik schaam me voor wat er gebeurd is, maar het is niet terug te draaien.”