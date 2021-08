Tilburgse superfan klaar voor Grand Prix van Zandvoort: ‘Krijg kippenvel als ik eraan denk’

Balen voor bewoners: vleermui­zen vertragen ‘klimaatge­vel’ Mozartflat in Til­burg-Noord

26 augustus TILBURG - De aannemer weet het nog niet. Maar hij kan na de bouwvak niet verder met de nieuwe ‘klimaatgevel’ van de Mozartflat in Tilburg-Noord. Dat ingrijpende karwei ligt tot nader order stil. Oorzaak: er huizen meer vleermuizen in kleine ruimtes in de bestaande gevel dan gedacht.