Tilburgse Spoorzone heeft er een blikvanger bij: Mindlabs, het ‘zusje van de LocHal’

Ze kreeg haatreac­ties na sluiting muizenstad, toch is Tilburgse kermis nu diervrij: ‘De boosheid verbaasde me’

TILBURG - ‘Wa bende gij een vies wijf’, ‘stronthoer’, ‘kijk maar goed uit met oversteken’. Het waren heftige haatreacties die Karen Soeters over zich heen kreeg na haar kritische tweet over de muizenstad op de Tilburgse kermis. Vier jaar later is de kermis ‘diervrij’. ,,Fantastisch.”

26 januari