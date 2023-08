Tilburgse Sanne moest halsoverkop weg van Jamboree in Zuid-Korea: ‘Dit ga ik nooit meer vergeten’

Weer botsing op Mid­den-Brabantweg bij Efteling: drie auto’s raken elkaar op oprit

KAATSHEUVEL - Voor de tweede keer in twee avonden vond maandagavond een kettingbotsing plaats op de oprit naar de Midden-Brabantweg in Kaatsheuvel. De provinciale weg bij de Efteling was dit keer het decor van een botsing met drie auto's, waarvan één moest worden weggetakeld. Niemand raakte gewond.