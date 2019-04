Tilburgse Priscilla steekt man na gênante video: ‘Vrouw trapte ook winkelmedewerker met naaldhakken’

Boef vervangt rockband op Pinkpop maar Jan Smeets heeft geen idee welke band

11:53 TILBURG - Rapper Boef komt optreden op Pinkpop omdat een andere artiest heeft afgezegd. De ex-Tilburger was de back-up van een band die gecanceld is. ,,Maar daarvan is de naam mij ontschoten. Een Amerikaanse band die niet kan komen, omdat ze afspraken hebben in de studio”, aldus Jan Smeets in de Radio Veronica Ochtendshow met Giel Beelen.