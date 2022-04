Tilburgse pooier dreigde Oisterwijkse onder kokende douche te zetten

BREDA – De relatie ging over toen de Oisterwijkse (19) zo verslaafd was geraakt aan drugs dat ze zich liet opnemen in een afkickkliniek in Portugal. Daarvoor was ze bijna een jaar lang uitgebuit als prostituee, vertelde ze bij de politie.

Tegen de 24-jarige Tilburger Limal P. is vrijdag bij de rechtbank in Breda vier jaar cel geëist, omdat hij haar als haar pooier zou hebben bedreigd, mishandeld en uitgebuit.

De jonge vrouw was kwetsbaar. Ze woonde al bij een instelling voor begeleid wonen. Ze was vroeger misbruikt. Dat was ook één van de redenen dat ze in het begin van de relatie tegen P. zou hebben gezegd dat ze het ‘niet tof’ zou vinden om seks met andere mannen te gaan hebben. ,,Maar hij sprak er steeds meer over, zo is het begonnen’’, ze zei de vrouw. ,,Ik dacht dat je van me hield en daar heb je misbruik van gemaakt.’’

Beklemmend

Ze kwam daarna in een beklemmende relatie terecht, zo lijkt het uit het dossier dat de rechtbank vrijdag voorhield. De man regelde de advertenties en was haar chauffeur als ze naar klanten ging. De angst zou van haar gezicht af te lezen zijn op het moment dat hij aan het einde van de afspraak belde. ,,Ze verstijfde als hij kwam. Ik hoorde hem ook schelden over de telefoon’’, zei een klant van haar. Ze wilde het werk ook niet: ,,Maar het is maar werk, het verdient toch goed, zei je dan. Wat je me hebt aangedaan is vreselijk misselijkmakend.’’

Hij volgde haar via haar telefoon, waarmee ze 24 uur per dag haar locatie moest delen. De communicatie verliep dreigend. De rechtbank las berichten voor die hij haar stuurde. ‘Waarom ben je niet bereikbaar, what the fuck. Ik bel nog één keer, neem je dan niet op, dan heb je een probleem’ is maar één van die berichten. Hij zou haar hebben gedreigd onder een kokende douche te zetten. Daarnaast werd de jonge vrouw geslagen. De handafdruk op haar gekneusde onderrug was nog zichtbaar toen ze daarmee naar de huisarts ging.

Een maand voor het einde concludeert de politie de uitbuiting ook al uit de berichten in haar telefoon. De jonge vrouw werd met verschijnselen van ghb-gebruik gevonden in een hotel in Arnhem. De rechter: ,,Dan ligt er nog geen aangifte en heeft de politie nog niets gehoord. En dan al constateert de politie dat er mogelijk sprake is van gedwongen prostitutie.’’ Een maand later beëindigt de vrouw de relatie en vertrekt naar Portugal, mei 2020.

Limal P. ontkende vrijdag alles. Hij zou haar niet gedwongen hebben, nooit hebben aangeraakt en alleen maar af en toe hebben geholpen met werkzaamheden die ze vrijwillig zou hebben gedaan. ,,Voor haar veiligheid.’’ Dat was ook het pleidooi van zijn advocaat Ivo Cools. Er was geen sprake van dwang en dus zou P. moeten worden vrijgesproken.

Uitspraak 6 mei.