Tilburgse muzikanten slaan handen ineen voor Oekraïne: ‘Er hadden wel vijftig bandjes kunnen spelen’

Woning Giessen postorder­be­drijf voor pillen

GIESSEN - Bij een inval in een woning in Giessen werden bakken vol harddrugs aangetroffen. De 30-jarige huurster is extreem naïef geweest of ze neemt anderen in bescherming, meent de officier van justitie in Breda. Bij gebrek aan bewijs vraagt ze vrijspraak voor de vrouw.

12 maart