Tilburgse muzikanten en theatermakers gaan repeteren bij Jan van Besouw in Goirle

Voor de rechter Een ingenieuze hennepkwe­ke­rij in Tilburg stond zowat op instorten: ‘Als vader schaam ik me’

BREDA/TILBURG - Dat de honderden hennepplanten niet bedolven zijn onder de vloer van de Tilburgse autogarage aan de Jules de Beerstraat is bijna een wonder. Onder een hefbrug was een ruimte gegraven die wel werd gestut, maar het zaakje stond zowat op instorten. Een 40-jarige Waalwijker werd onder druk gezet om een oogje dicht te knijpen. ,,Als vader schaam ik me daarvoor.”