Tilburgse ijssalon maakt speciale hondenijsjes en die gaan er met dit warme weer in als zoete koek

Het gezegde ‘wat een boer niet kent dat vreet-ie niet’ zal Borre wel vreemd zijn. Want zodra de Siberische husky een hondenijsje voorgelegd krijgt, stort de 12-jarige hond zich op de traktatie. Enkele momenten en drie happen later is het ijsje, dat is gemaakt van onder andere leverpastei, dan ook verdwenen en kijkt Borre alweer verwachtingsvol naar baasje Kim in de hoop dat er nog meer lekkers zal volgen. Dat komt er in de vorm van nog een ijsje, nu met salamismaak. Dat kost Borre meer moeite en na enkele keren dapper te hebben gelikt, houdt de hond het voor gezien.