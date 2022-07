Tilburgse Ereprent voor koor Cantiqua bij 100-jarig jubileum

Nu al optie op vrijwel alle woningen in Land van Anna Goirle

GOIRLE - Van de eerste 72 woningen in Land van Anna die 18 juni in de verkoop gingen, ligt er op vijf nog geen optie. Alleen twee appartementen (925.000 euro) en drie villa's (ongeveer 1,4 miljoen euro) zijn nog beschikbaar. Inmiddels is de sloop van de fabriekspanden in volle gang.

1 juli