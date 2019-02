Tilburgse Demi verleidster in nieuw seizoen Temptation Island: ‘Ik weet dat sommige mensen een stempel op je drukken’

Hoe ze als verleidster gecast werd? Een beetje per toeval. “Ik lag op een doordeweekse avond in bed wat door mijn Facebook te scrollen. Toen zag ik dat ze voor het nieuwe seizoen van Temptation Island verleidsters zochten. Een beetje nonchalant en onbewust vulde ik het formulier in. Een dag later werd ik gebeld: of ik naar Amsterdam kon komen voor een gesprek.”

Vijf dagen later stapte Van den Hoof in het vliegtuig naar Thailand, waar het vierde seizoen van het programma plaats heeft (op RTL). In Temptation Island gaan vier koppels een relatietest aan door veertien dagen lang, gescheiden van elkaar, door te brengen in het gezelschap van tien verleiders en verleidsters op een tropische eiland. Een van die verleidsters is de 23-jarige Van den Hoof, in het 'normale leven’ barmedewerkster bij het Tilburgse Club Fix.

Quote Het wordt spannend om te kijken, maar ik heb geen dingen gedaan waar ik zelf niet achter sta Tilburgse verleidster Demi van den Hoof

“Ik dacht: ik doe het gewoon. Ik laat het over me heen komen. Ik weet dat sommige mensen een stempel ‘op je drukken', dat ze denken dat je een slet bent of zo. Maar daar probeer ik me niks van aan te trekken", weet ze. Daarom leest ze de Facebook-reacties die onder bepaalde posts staan niet meer: “Je schiet er weinig mee op en online roepen mensen nogal snel wat. Dat kun je niet te serieus nemen allemaal", klinkt het.

Commotie

Inmiddels neemt de commotie omtrent haar persoon wel toe. Zo is ze donderdag te zien in RTL Boulevard en doet ze binnenkort een 'soort van fotoshoot’ voor een uitgaansgelegenheid. Daar heeft ze erg veel zin in. “Ik zou het leuk vinden als meer van dergelijke klussen op mijn bord komen. Maar dat zien we later wel weer", vertelt Van den Hoof.

Donderdagavond gaat het nieuwe seizoen van start. Dan hoopt ze samen met haar vriendinnen voor de televisie te zitten. “Maar ik heb morgen een lange dag, ben heel de dag op pad. Dus het is even afwachten of ik op tijd thuis ben.” Of ze gespannen is? “Het is wel apart om jezelf op tv terug te zien. Het gaat zeker spannend worden, maar ik heb geen dingen gedaan waar ik zelf niet achter sta", concludeert de Tilburgse.