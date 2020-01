Tilburgse coffeeshophouder Johan van Laarhoven vanuit Thailand op weg naar Nederland

Van Laarhoven (59) zat ruim vijf jaar vast in een Thaise cel. Hij moet de rest van zijn straf in Nederland uitzitten. Het vliegtuig met daarin Van Laarhoven vertrok om 12.15 uur (6.15 uur Nederlandse tijd) vanuit Bangkok. Naar verwachting wordt Van Laarhoven na behandeling in het ziekenhuis meteen naar een gevangenis overgebracht.

Euforisch

Frans van Laarhoven, de broer van Johan, reageerde donderdagochtend euforisch. ,,We zijn ongelooflijk blij met de terugkeer van Johan. Ik hoop dat ik de kans krijg hem te verwelkomen, al is het maar twee minuten. We hebben jarenlang gevochten om zijn onschuld aan te tonen en ervoor te zorgen dat hij naar Nederland kan komen. Dankzij de aanhoudende inzet van D66-Kamerlid Vera Bergkamp en de bemiddeling van minister Grapperhaus is het nu eindelijk gelukt.”

Uitlevering naar Nederland

Nederland begon in september vorig jaar een procedure om de in Thailand veroordeelde Tilburger in Nederland zijn straf te laten uitzitten. Zijn advocaten meldden de afgelopen jaren geregeld dat Van Laarhoven onder zeer erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis zou zitten. Zij spraken van ‘een Thaise hel’.

Minister Grapperhaus reisde af naar Thailand om om bij zijn ambtgenoot te pleiten voor de vrijlating van Van Laarhoven, die daar is veroordeeld tot een celstraf van 75 jaar wegens witwassen. De minister liet na afloop weten dat er bij de Thaise autoriteiten sprake was van een “positieve grondhouding”.

Volledig scherm Archieffoto © Johan van Laarhoven en zijn Thaise vrouw Tukta, in gelukkigere tijden.

Thaise vrouw van Van Laarhoven

Tukta, de Thaise vrouw van Van Laarhoven, zit ook langere tijd vast, maar kan als niet-Nederlander geen aanspraak maken op zo’n regeling. Zij heeft wel een veel kortere straf dan haar man opgelegd gekregen, en komt mogelijk “spoedig in aanmerking” om vervroegd vrij te komen. Volgens Frans van Laarhoven heeft minister Grapperhaus toegezegd zich ook voor haar in te zetten.

Van Laarhoven is in Thailand veroordeeld voor het witwassen van de miljoenen die hij met zijn vier coffeeshops van The Grass Company (twee in Den Bosch, twee in Tilburg) had verdiend. Thailand pakte hem in 2014 op nadat het Openbaar Ministerie in Nederland had aangedrongen op hulp voor een eigen strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken en belastingontduiking.

De Nationale Ombudsman oordeelde eerder dit jaar dat het OM daarbij ‘onzorgvuldig’ te werk ging en het risico uit het oog verloor dat Thailand Van Laarhoven zelf zou oppakken en berechten.