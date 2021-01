Tilburgse animator: zo ziet Trumps laatste werkdag eruit

Vorig jaar was dat een filmpje ‘hoe landen oorlogen vechten’: een karikaturaal, prachtig geanimeerd, overzicht van ‘krijgsmachten’ van over de hele wereld. Het werd alleen al op YouTube en Dumpert meer dan een half miljoen keer bekeken.



,,Dat ging helemaal viral”, zeggen Loopstra en Baltissen. ,,We kregen een aanbod van een Chinese fabriek om er speelgoed van te maken.” Daarnaast won het prijzen op zestien filmfestivals, van Miami tot Den Haag.



Het filmpje over Trump staat sinds maandagavond online en begint ook al rond te zingen op social media. Of er een politieke boodschap in zit? ,,Niet echt, we hebben vier jaar lang kostelijk gelachen om Trump.”



En ja, ze zullen vast opmerkingen krijgen van mensen die beledigd zijn of het er niet mee eens zijn. ,,Ach ja, mensen bakkeleien tegenwoordig over alles, vooral over politiek. Dingen die schuren zijn vaak het grappigst. Je moet er de zwarte humor van inzien. Denk aan South Park (een satirische animatieserie - red.)”