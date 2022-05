Tilburgse (37) steekt haar buspassagier (22) in brand en deelt elleboogstoot uit

TILBURG - Een 37-jarige vrouw is donderdagmiddag opgepakt omdat ze het haar van een vrouwelijke passagier in de bus in brand stak en de 22-jarige vrouw daarna nog een ‘flinke elleboogstoot’ gaf. Dat meldt de politie. Volgens de aangeefster was er geen aanleiding voor de mishandeling.

Volgens de politie hield de passagier enkele geschroeide plekken op haar hoofdhaar en een pijnlijke linkerbovenarm over aan de mishandeling. Ook haar jas heeft aan de kraag zwarte schroeiplekjes.

Ruzie

Het incident vond plaats in Lijn 2. Beide vrouwen zaten donderdag rond 14.50 uur in de stadsbus, die op dat moment bij het Buurmalsenplein was. De 22-jarige vrouw ging aan de linkerkant van het gangpad zitten terwijl ze via haar oordoppen naar muziek luisterde. Door de muziek heen hoorde ze een man en een vrouw ruzie maken, waarna ze een sterke brandlucht opmerkte. Ze legde haar paardenstaart naar voren en zag dat haar haren verkruimeld waren.

Aansteker in handen

De vrouw keek achterom en zag de 37-jarige vrouw met een aansteker in haar handen. ,,Die vrouw riep iets tegen haar over het in de fik steken van haar haren”, meldt de politie. Daarna stond de vrouw op, gaf de twintiger bij het voorbijlopen een elleboogstoot en stapte ze uit bij de halte Europalaan/Baden Powelllaan. Het slachtoffer stapte een halte verder uit en alarmeerde de politie. Ook deed ze aangifte.

Uit het onderzoek van de politie bleek later dat de man waarmee de vrouwelijke verdachte ruziede, had ingegrepen toen hij zag wat de vrouw deed. Dat is de ruzie die het slachtoffer had gehoord. Met behulp van de camerabeelden werd de Tilburgse vrijdagmiddag aangehouden.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.