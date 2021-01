Tilburgs café stopt met coronatests, moe van negatieve reacties: ‘Bedroevend dat het zo moet’

Net bevallen vrouw uit Tilburg vastgebon­den en mishandeld bij overval

11 januari TILBURG - Een vrouw uit Tilburg (30) is vorig jaar in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 mei overvallen in haar huis aan het Roland Holsthof in Tilburg. Ze werd eerst in haar gezicht geslagen en vervolgens vastgebonden. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant vertelt het slachtoffer maandagavond dat ze kort daarvoor was bevallen.