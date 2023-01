Tilburgers ruilen massaal hun oude brommer in, subsidiepotje is na maand al leeg

Oirschot loopt achter met huizen voor statushou­ders en zoekt nu ruimte bij huiseigena­ren

OIRSCHOT - Maar liefst 32 statushouders moeten nog voor de zomer in Oirschot een woning krijgen toegewezen. Maar omdat er amper huizen in de sociale huursector vrijkomen, gaat de gemeente ze nu in de particuliere woningsector zoeken.

