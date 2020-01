Tilburgers horen ‘een knal’ en zitten opeens in het donker, zes flats in Tilburg ontruimd door stroomstoring

updateTILBURG - Door een brand in een transformatorhuisje aan de Noordhoekring is maandagavond in het centrum van Tilburg een grote stroomstoring ontstaan. Bewoners hoorden een ontploffing in de straat, waarna het pikdonker werd in hun appartementen. Zes flats werden ontruimd en zo'n 2.000 huishoudens in het centrum van Tilburg zaten een tijd zonder stroom.