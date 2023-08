Tilburgers (37 en 32) verdacht van moord dan wel doodslag op stadsgenoot Söner Yetkin in 2016

Voorlopig geen boetes: verkeer Koopvaar­dij­straat mag nog even ‘wennen’ aan rechtsaf­ver­bod

TILBURG - Het werd al weken geleden aangekondigd maar nu het zover is, trekt lang niet iedereen er zich iets van aan. De gemeente Tilburg is coulant en last een ‘gewenningsperiode’ in voor de nieuwe situatie op de Koopvaardijstraat, waar automobilisten niet meer rechtsaf de Piusstraat in mogen.