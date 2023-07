Tilburger zaagt gasleiding bijna door in appartement: ‘Gevolgen bij ontploffing niet te overzien’

Voor elkaar door het vuur gaan levert softbal­sters WK-ticket op

De softbalsters van het Koninkrijksteam hebben zich zaterdag dankzij twee overwinningen geplaatst voor de eindronde van het WK softbal, dat in de zomer van 2024 in Italië plaatsvindt. ,,Wow”, zegt speelster Marjolein Merkx uit Rosmalen. ,,We hebben op het juiste moment gepiekt.”