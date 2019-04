Tilburger tipte VS valselijk over ‘aanslag’ die zijn ex zou willen plegen

Gemeente reserveert terrein voor jeugd in de Reeshof

11:22 TILBURG - Niet bebouwen maar reserveren voor de jeugd, want er is al zo weinig ruimte voor sport- en speelvoorzieningen in de Reeshof. Met die gedachte heeft de gemeente Tilburg een lap grond van 8.700 vierkante meter uit de exploitatie van Dalem Zuid gehaald.