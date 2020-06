Tilburger sloeg vriend dood onder invloed van hallucinogene drank ayahuasca

Steun voor Black Lives Matter in het Tilburgse Spoorpark

26 juni TILBURG - Robert van Tienen (links) en Paul Watty van Pretty Damn Well bevestigen de tekst Black Lives Matter op het basketbalpleintje in het Spoorpark in Tilburg. Hiermee steunen ze de beweging die is ontstaan als reactie op politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Op 6 juni van dit jaar protesteerden honderden mensen in Tilburg tegen racisme.