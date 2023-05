Tilburger krijgt vermaning burgemeester na talloze kritische e-mails over Wijkevoort, ‘Schelden doe ik nooit’

Speels Collectief: plaatjes doorbreken, ogen openen en meteen ook maar de Van Dale laten aanpassen

TILBURG - Het beeld over seksualiteit in films en videoclips eens goed door elkaar schudden. Dat doet Speels Collectief in de voorstelling Usually I’m on top. Het Tilburgse gezelschap met een inclusieve samenstelling staat hiermee op 2 juni voor het eerst in Schouwburg Tilburg.