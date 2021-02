Tilburger dreigt zichzelf en kindje (1) iets aan te doen door opendraaien gaskraan in woning van ex

TILBURG - Een 35-jarige Tilburger is maandagavond aangehouden in de woning van zijn ex aan de Dominicusstraat nadat hij dreigde zichzelf en zijn kindje van één jaar oud iets aan te doen. Meerdere hulpdiensten, waaronder een arrestatieteam, waren aanwezig.

De man hield het kind tijdelijk gegijzeld in de woning van zijn ex en dreigde dat hij zichzelf en zijn 1-jarig kindje wat aan zou doen. Zo wilde de man de gaskraan in de woning opendraaien. De vrouw wist te ontsnappen, waarna de man de deur dicht deed en weigerde naar buiten te komen.

Verschillende woningen in de buurt van het huis aan de Dominicusstraat werden tijdelijk ontruimd. Zeker achttien huishoudens die in drie blokken rondom de betreffende woning wonen, moesten hun huis verlaten wegens de dreiging met het gas. ,,We hebben geprobeerd om op de achtergrond de gastoevoer uit te schakelen", laat een woordvoerder van de politie weten. Naast reguliere agenten kwamen ook een arrestatieteam en een onderhandelaar ter plaatse. ,,De onderhandelaar heeft uiteindelijk contact gemaakt met de man en heeft hem ervan kunnen overtuigen om het kindje aan hulpverleners te overhandigen."

Overgave

De man bracht het kind naar buiten en sloot zichzelf daarna weer op in het huis. Na langer contact met de onderhandelaar besloot de man uiteindelijk toch om naar buiten te komen. Daarbij ging hij eerst in verzet tegen politieagenten, maar gaf zich alsnog over.

Het arrestatieteam was uit voorzorg aanwezig en bleef op de achtergrond. De 35-jarige Tilburg is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat de precieze aanleiding van de bedreiging was, is niet duidelijk.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Iedereen kan 24 uur per dag, zeven dagen in de week bellen met 0800-0113 of chatten via 113.nl.

Volledig scherm Arrestatie Dominicusstraat Tilburg. © De Kort Media / Toby de Kort

