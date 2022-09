Tilburger Aydin C. hoort straf voor afpersing van Amanda Todd

Tilburger Aydin C. hoort deze week in Canada zijn straf in de zaak rond Amanda Todd (15). De Canadese tiener deelde in 2012 een video op YouTube waarin ze vertelde te worden afgeperst met naaktbeelden van haarzelf. De video ging na haar zelfmoord de wereld over.

De rechtbank buigt zich vanaf dinsdag over de straf voor C., maar het is niet duidelijk hoeveel tijd hiervoor wordt uitgetrokken. Het is de verwachting dat de Nederlander pas later deze week de strafmaat hoort, meldt de Canadese omroep CBC.

Schuldig bevonden

C. werd in augustus schuldig bevonden aan onder meer afpersing, intimidatie en het bezit van kinderporno. De twaalf juryleden kwamen binnen een dag tot hun oordeel. De zwaarst mogelijk straf in deze zaak is levenslang. C. ontkent alle schuld. De veertiger is niet vervolgd voor de dood van Amanda.

Het meisje maakte uit wanhoop een einde aan haar leven, nadat ze drie jaar online was lastiggevallen door de Nederlander. De YouTube-video van bijna 9 minuten werd na haar dood miljoenen keren bekeken en bracht een maatschappelijk debat op gang over cyberpesten en de gevaren voor jongeren op het internet.

C. werd in 2020 uitgeleverd aan Canada. Hij was eerder in Nederland tot bijna elf jaar cel veroordeeld voor digitale stalking, afpersing en andere zedendelicten. Zijn slachtoffers waren vooral meisjes, maar ook homoseksuele mannen. De rechtbank achtte bewezen dat C. het vertrouwen van zijn slachtoffers won en ze vervolgens overhaalde om seksueel getinte foto’s te sturen. Met die beelden perste hij ze af.



