Tilburger (52) knalt zijn Porsche met 210 per uur over A58: rijbewijs kwijt

Tilburg heeft voor het eerst een kaviaar-bezorgser­vi­ce: ‘Weer eens iets anders dan hamburgers’

10:04 Za 2 mei: Het is nog nooit in mij opgekomen om kaviaar thuis te laten bezorgen. Ben ik nu een pauper? Tilburger Patrick Kokx schiet in de lach: ,,Nee hoor. Het rijtje pizza, hamburger, kaviaar ligt niet voor de hand.” Samen met een stadsgenoot is hij een kaviaar-bezorgservice gestart.