Tilburger (51) opgepakt voor witwassen crimineel geld, van cryptovaluta naar contanten

De Fiod startte onlangs een onderzoek naar de man met data dat de politie achterhaalde in een cryptocommunicatieonderzoek: 26Lytham. Dit onderzoek bevatte onder meer ontsleutelde data van cryptocommunicatiedienst Exclu. Het opsporingsteam vermoedde na een analyse van de communicatiedata dat de verdachte in opdracht van derden cryptovaluta omwisselde naar contant geld.

Verder hield hij zich vermoedelijk ook bezig met de verkoop van versleutelde telefoons. Volgens de Fiod beschikte de Tilburger over een hoeveelheid cryptovaluta dat niet was te rijmen met zijn opgegeven inkomen. ‘Onderzoek moet uitwijzen hoe de verdachten aan zijn vermogen is gekomen’, aldus de Fiod. De woning van de man is doorzocht en er is beslag gelegd op cryptovaluta en een versleutelde telefoon.