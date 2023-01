Tilburger (41) filmde talloze meisjes in pashokjes zwembad Stappegoor: ‘Het is een soort verslaving’

Architect Toon Bullens (1949-2023) keek altijd naar de mens

OIRSCHOT - Na een kort ziekbed overleed op donderdag 19 januari de Oirschotse architect en groot gemeenschapsmens Toon Bullens. Hij was gedreven, creatief en betrokken bij alles wat hij deed: zowel in zijn werk als in de Oirschotse samenleving.

