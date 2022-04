Tilburger (37) bedreigt vrouw met vuurwapen in Deventer: ‘Buurmannen met stokken naar buiten’

De bedreiging vond rond 07.00 uur plaats in de Prins Bernhardstraat. De vrouw raakte daarbij niet gewond. ,,Ik hoorde een hoop gegil. Dus toen ben ik naar het balkon gelopen. Ik dacht eerst dat er iemand werd gebeten door een hond. Maar toen zag ik een man weglopen. Meerdere buurmannen zijn daarna naar buiten gegaan, met stokken’’, zegt een buurvrouw die in een nabijgelegen portiekflat woont.

De buurvrouw sprak met de bedreigde vrouw. ,,Wat er precies is gebeurd, heeft ze niet verteld. Waar mij het om gaat, is dat alles goed gaat met haar. Ze was volledig in shock’’, vertelt de Deventenaar. ,,Ze was gewoon op weg naar haar werk en toen stond die man opeens achter haar. Ik heb het wel met haar te doen.’’

Hazenpad

Na zijn actie koos de gewapende man het hazenpad. Kort daarna volgde een burgernetmelding om de verdachte op te sporen. In dat bericht waarschuwde de politie nadrukkelijk om de man niet zelf te benaderen en om direct het noodnummer te bellen.

Ongeveer een kwartier later is de verdachte ingerekend op het grasveld bij de kruising van Wezenland met de Prinses Margrietstraat. Zijn arrestatie ging gepaard met enkele waarschuwingsschoten.

Rond half tien is de politie nog druk bezig met het onderzoek. Daarbij maken ze gebruik van twee drones. Ondertussen snuffelen diensthonden druk rond in het gras achter de Parkzichtflat. De Prinses Margrietstraat is enkele uren afgezet met rood-witte politielinten.

Wakker geschrokken

Een aantal buurtbewoners schrok wakker van de knallen. ,,Ik lag in bed en hoorde een schot”, vertelt Wil, die aan het Wezenland woont. ,,Even later hoorde ik er weer één.” Haar man Jos vult aan: ,,Ik wist meteen dat het geen vuurwerk was.”

Desondanks blijft het stel rustig onder de gebeurtenis. ,,Dit zijn altijd nare dingen, heel vervelend. Maar het vormt in principe geen gevaar voor de wijk”, verklaart Wil.

Politiehonden

Een andere inwoonster van het Oranjekwartier, die liever anoniem wil blijven, was niet alleen onder de indruk van de waarschuwingsschoten, maar ook van de politieactie om de verdachte in te rekenen. Haar werd tuin niet ontzien, stelt ze. ,,Opeens stonden er politiehonden. Agenten klopten niet eens op het raam”, zegt de vrouw.

Buurtbewoners worden opgeroepen om zich te melden als ze iets hebben gehoord of gezien. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. De verdachte is een 37-jarige Antilliaanse man die tijdens het incident een zwarte trui, een spijkerbroek, een zwart schoudertasje en Puma-schoenen droeg.

Over het motief van de verdachte is nog niets bekend.

