Tilburger (32) haalt verhaal na ‘leugens’ door ex: overal bloed

Maar dat was niet de afspraak: onderne­mers ontgoo­cheld over afsluiten cityring, Korvel is woedend

TILBURG - Dat de cityring twee maanden dicht moet, valt ondernemers bijzonder rauw op het dak. Tegen de afspraak in, vindt het Ondernemersfonds. En in Korvel kookt men van woede. ,,De wethouder weet dondersgoed hoe we hier over denken.” De politiek wil een discussie.