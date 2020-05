Tilburger (22) gebruikt appartement voor verwerking en verspreiding van drugs, explosiegevaar voor omgeving

Goirle zet de deur wagenwijd open voor gierzwalu­wen

15:01 GOIRLE - 59 gierzwaluwkasten, vijf huismuskasten, vijf vleermuiskasten en twee kasten voor de bonte vliegenvanger. Het is de voorlopige score van het nestkasten-project van Natuur in het Dorp in Goirle. Deze week werden de eerste kastjes opgehangen.