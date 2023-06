Tilburg wordt niet groter, wel steeds voller: waar laat je dan de dancefeesten, beurzen en biercantussen?

Loting bepaalt: grote kans dat twee nieuwe Tilburgse coffee­shops op Konings­oord en Verdiplein komen

TILBURG - Koningsoord in Berkel-Enschot en het Verdiplein in Tilburg-Noord zijn nu serieus in beeld als locatie voor een coffeeshop. Ze kwamen donderdagmiddag als ‘winnaar’ uit de bus tijdens een speciale loting. Beide ondernemers kunnen hun vergunningen aanvragen.