Tilburg viert zijn verjaardag op tweede paasdag met vlagvertoon: waarom ook alweer in blauw-geel?

Tilburgse scherp­schut­ter Lange Piet jaagt met hightech luchtbuks op ratten: 'Met één schot dood, zo lijden ze niet'

TILBURG - Hij is opvallend trefzeker, daarom gaat Piet Maas met dat talent aan de slag als ‘ecologische rattenjager’. Met een hightech luchtbuks en infraroodkijker gaat Piet op pad. ,,Ik zie de ratten, de ratten mij niet.” Dat er een moderne Willem Tell in hem schuilt ontdekte hij pas laat.

15 april