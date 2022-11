Tilburg vangt opnieuw bot bij provincie met bezwaar tegen mestfabriek

Metalscene in rouw: Bredase gitarist Pascal Vervest (36) overleden na tragisch tramonge­val

BREDA/TILBURG - Gitarist Pascal Vervest (36) van de Tilburgse-Bredase doommetalband Faal is dinsdag overleden nadat hij zaterdagavond zwaargewond raakte bij een tramongeluk in Rotterdam. De Nederlandse en internationale metalscene is verslagen.

10 november