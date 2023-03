Tilburg uitgekeken op Stadskijkers? ‘Alle vijf stuk’

TILBURG - Alle vijf de Stadskijkers van Tilburg, waarop filmpjes en beelden met geluid te zien zijn, staan nog wel in de stad maar werken niet meer. Het is nog zeer de vraag of ze worden opgelapt. ,,Repareren kost 10.000 euro per stuk.”

De Stadskijkers staan op prominente plekken in de stad, wie er doorheen tuurt ziet de historie van de locaties in bewegend beeld. Althans: dat was jarenlang zo, maar ze zijn stuk. Eentje is daarom weggehaald en een tweede staat op het punt om verwijderd te worden. ‘De kijkers zijn niet hufterproof en de achterliggende techniek haperde ook regelmatig’, laten burgemeesters en wethouders weten in een reactie op vragen van de PvdA.

De partij wil weten wat er met de kijkers gebeurt. ,,Het is onwenselijk als de blik op ons verleden permanent uit de stad verdwijnt”, stellen Stefan Jansen en Bea Mieris. Ze zouden juist meer van de kijkers, of iets soortgelijks, op meerdere plekken in de stad willen. Bijvoorbeeld in de Spoorzone.

Geen iconen

De kijkers zijn meer dan tien jaar oud en volgens B en W op zichzelf geen iconen. Het opknappen van de kijkers - inclusief nieuwe software - kost 10.000 euro per stuk, daarnaast moet er jaarlijks geld worden uitgetrokken voor het beheer. Tijd om een afweging te maken, vindt het college: gaan we ermee door of zorgen we voor iets anders?

De gemeente wil dat onderzoeken met de partijen die destijds betrokken waren bij de realisatie van de kijkers: dat zijn onder meer de universiteit en stadsmuseum Tilburg. In het najaar moet duidelijk worden of er een opvolger komt of dat de kijkers terugkeren. Die worden in de tussentijd opgeborgen.

Overigens zijn alle Stadskijker-filmpjes online ook te zien.