Tilburg trekt jaarlijks 2 miljoen uit voor verjonging van bomen, ‘Het meeste geld gaat onder de grond’

Man aangehou­den die kinderen onzedelij­ke voorstel­len doet in Tilburgs speeltuin­tje, bekende van de politie

TILBURG - In de Tilburgse wijk Korvel is vrijdag een man aangehouden nadat hij in een speeltuin kinderen had aangesproken en hen onzedelijke voorstellen had gedaan. Dat meldt de politie.

30 april