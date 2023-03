Tilburg Trappers wordt derde en weet de tegenstander in play-offs: ‘Het wordt hoe dan ook een taaie eerste ronde’

Alleen een de overwinning telde voor Trappers tegen Black Dragons. Bij puntenverlies zouden de Tilburgse ijshockeyers als derde eindigen in de competitie. Afgelopen vrijdag stelden zij die minimale klassering veilig door te winnen bij Hannover Indians: 3-5.

Een tweede plek, die meer thuisvoordeel geeft in de play-offs, lag ook nog in het verschiet. Maar die positie had de ploeg van hoofdcoach Mason niet volledig in eigen hand op de laatste speeldag, waarop alle teams tegelijkertijd aan hun wedstrijd begonnen.

Saale Bulls Halle ging op bezoek bij Crocodiles Hamburg. Het puntenaantal met Trappers was gelijk, maar het doelsaldo sprak ruim in het voordeel van de nummer twee. Dus moest Crocodiles zijn sportieve plicht doen en minimaal één punt van de opponent afsnoepen.

Quote Toen wij eind januari van Halle verloren, terwijl wij met twee doelpunten verschil voor stonden, wist ik dat wij geen tweede gingen worden Doug Mason, coach Tilburg Trappers

Trappers leek een bloemetje te kunnen sturen naar Noord-Duitsland, want Crocodiles stond met 2-0 voor na twintig minuten. Maar Saale Bulls knokte zich terug en won uiteindelijk met 3-5. Hierdoor beginnen de Tilburgse ijshockeyers in eigen hal als nummer drie aan de play-offs, die worden afgewerkt in een best-of-five serie en op vrijdag 17 maart starten.

,,Toen wij eind januari van Halle verloren, terwijl wij met twee doelpunten verschil voor stonden, wist ik dat wij geen tweede gingen worden”, blikte coach Mason terug. ,,In die wedstrijd hebben wij het voor mijn gevoel laten liggen.” Max Hermens stelde dat Trappers de strijd om de tweede plek heeft verloren bij Rostock Piranhas (3-1). Maar beiden zeiden daar ook direct bij dat het verleden niet meer telt. Vanaf nu is de blik op de toekomst gericht.

Quote Het liefst waren we sowieso tweede geworden vanwege het thuisvoor­deel dat je misschien nog hebt in de halve finales Max Hermens, Tilburg Trappers

Strijd tussen Memmingen en Peiting

Wie de tegenstander zou worden, wist Trappers pas gisteren. Ook in Oberliga Süd bleef het spannend tot het laatst. Peiting en Memmingen Indians streden nog om de zesde plaats. Indians verloor na overtime en Peiting won met 6-1. Dus treft Trappers Peiting en niet Indians, waarmee de Tilburgers nog een appeltje te schillen hebben. De ploeg uit Memmingen kegelde hen afgelopen seizoen uit de kwartfinales door de serie met 3-0 te winnen.

Was Hermens blij met de opponent? ,,Het liefst waren we sowieso tweede geworden vanwege het thuisvoordeel dat je misschien nog hebt in de halve finales”, antwoordde de aanvaller, die terugkeerde van een schorsing. ,,Persoonlijk ben ik blijer met Peiting dan met Memmingen. Het wordt hoe dan ook een taaie eerste ronde. We zijn blij met hoe we dit seizoen afsluiten, met een goed gevoel gaan we de play-offs in.”

Hattrick Max Hermens

In een uitverkocht eigen hal deed Trappers dus wat het moest doen: winnen. Dat gebeurde met ruime cijfers dankzij treffers van Raymond van der Schuit, Diego Hofland, Reno de Hondt (powerplaygoal) en Max Hermens, die door de fans was verkozen tot speler van de maand januari en een hattrick maakte bij zijn rentree. Eric Wunderlich maakte de eretreffer voor Black Dragons, de 4-1. Het bleek niet voldoende voor een tweede plek.

Volledig scherm Trappers bijna met een goal. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Tilburg Trappers - Black Dragons Erfurt Scoreverloop: 12. Van der Schuit 1-0, 24. Hofland 2-0, 26. De Hondt (pp) 3-0, 32. Hermens 4-0, 35. Wunderlich 4-1, 38. Hermens 5-1, 58. Hermens 6-1.

Assists Trappers: Richards, De Hondt, Vogelaar, Van der Schuit, Bulmer, De Bonth

Periodestanden: 1-0; 4-1; 1-0

Strafminuten: 8-14

Schotenverhouding: 27-14

Toeschouwers: 2672

Overige uitslagen Oberliga Nord Herner EV - Hannover Scorpions: 1-3

Füchse Duisburg - Hammer Eisbären: 5-6

Crocodiles Hamburg - Saale Bulls Halle: 3-5

Krefelder EV - Diez-Limburg: 7-1

Moskitos Essen - Icefighters Leipzig: 1-0

Rostock Piranhas - Hannover Indians: 4-8

Eindstand Oberliga Nord 1. Hannover Scorpions 56-156 punten (+203)

2. Saale Bulls Halle 56-124 punten (+122)

3. Tilburg Trappers 56-124 punten (+107)

4. Hannover Indians 56-119 punten (+69)

5. Crocodiles Hamburg 56-106 punten (+61)