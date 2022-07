Tilburg reikt Gouden Speld uit aan vrijwilligers Jong Nederland afdeling Loven-Besterd

Monchou gaat nooit open, Mood Tilburg wel: topchef Eveline Wu strijkt met restaurant in de Spoorzone neer

TILBURG - Geen dag was horecanieuwkomer Monchou naast station Tilburg open, het zal er ook nooit meer van komen: Mood Tilburg van topchef Eveline Wu strijkt in de Spoorzone neer, onderin gebouw Plan-T. ,,We hebben net getekend.”

