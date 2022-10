Tilburg neemt (nog) geen extra maatregelen om energie te besparen

Krijgen Reeshof, de Blaak of Udenhout straks een coffeeshop? ‘Dat is een serieuze mogelijk­heid’

TILBURG - Een coffeeshop in De Blaak, Reeshof of een van de dorpen? Wat de Tilburgse burgemeester Weterings betreft is dat zeker een optie. Hij staat vestiging van twee nieuwe coffeeshops toe, maar wil ze niet binnen de ringbanen hebben. Daar zitten er al elf.

13 oktober