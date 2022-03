Tilburg legt komst nieuwe magazijnen flitsbezorgers voorlopig stil: ‘We hebben er nu geen grip op’

,,We duwen even de pauzeknop in, zodat we de tijd kunnen nemen om te beoordelen hoe de branche in elkaar steekt”, zegt economiewethouder Bas van der Pol. ,,Niet omdat we ertegen zijn dat ze in de stad zitten, maar wel om te kijken hoe het zich ontwikkelt. En hoe kunnen we zorgen dat die ontwikkeling goed aansluit bij de stad. Misschien zijn er plekken waar dit uitstekend kan werken en op sommige plekken juist niet.”



Om snel bij de klanten te zijn strijken de stores in grote steden vaak in woonbuurten neer. Al valt dat in Tilburg wel mee, er zitten vier ‘stores’ van de flitsbezorgers Gorillas, Flink en Getir in de stad. Onderin Westpoint, aan het Piusplein, in een zijstraat van de Korvelseweg en aan de Korte Tuinstraat. Alleen die laatste lijkt, aan de hand van het aantal klachten, een probleem.